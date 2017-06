Alle kwartfinalisten op Roland Garros wanen zich kansrijk

Laat het een troost zijn voor de op Roland Garros vroegtijdig uitgeschakelde Kiki Bertens dat ze niet de enige tennisster is bij wie het geregeld stormt in haar hoofd. Svitolina was door zenuwen overmand toen ze door Petra Martic bijna naar de uitgang werd begeleid. De Kroatische qualifier was met een 290ste plaats de laagst geklasseerde speelster in het vrouwenveld, maar ze kwam na een 5-2 voorsprong in de derde set tot twee punten van een nieuwe stunt.



Svitolina hervond zichzelf toen Martic op haar beurt verkrampte en opnieuw last kreeg van haar rug. Ze wist met 7-5 in de derde set te ontsnappen en mag morgen Halep opnieuw uitdagen. Muguruza werd in de aanloop naar Roland Garros niet alleen gek van alle vragen over haar machtsgreep in 2016, maar ook van het chauvinistische en onsportieve Franse publiek op Court Suzanne Lenglen.