All Blacks scoren geen enkele try in historische nederlaag tegen de Lions

Wederopstanding

Maar in de slotfase voltrok zich een wonderlijke wederopstanding, mede door de rode kaart voor de Nieuw-Zeelandse cricketlegende Sonny Bill Williams. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een All Black tijdens een wedstrijd in eigen land uit het veld werd gestuurd. Twee late try's van de Welshe-Tonganees Taulupe Faletau en de Ier Conor Murray zorgden voor feest in de diverse Brits en Ierse pubs die voor de gelegenheid vroeg waren open gegaan.



Het is de tweede nederlaag voor de All Blacks sinds ze twee jaar terug tijdens het wereldkampioenschap in Engeland met gemak wereldkampioen waren geworden. Ierland won vorig jaar een vriendschappelijk duel in Chicago, hetgeen een schok was. De laatste keer dat de Nieuw-Zeelanders in eigen land verloren was in 2009 tegen de Zuid-Afrikanen. Na het wereldkampioenschap heeft het team van Steve Hansen afscheid genomen van twee toppers: Dan Carter en Richie McCaw.