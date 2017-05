Ajax zet enorme stap naar finale Europa League met 4-1 zege op Lyon

De assists van Ziyech

Een weetje voor de liefhebbers. Ziyech is de eerste speler in de Europa League die in de halve finale of finale drie assists geeft in één wedstrijd. Een mooi compliment voor de middenvelder van Ajax.



En na de invalbeurten van Van de Beek, Kluivert en Neres is de Ajax-ploeg die nu op het veld staat het jongste elftal ooit in een Europese halve finale.