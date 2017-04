Ajax wint met 5-1 van NEC, blijft koploper Feyenoord onder druk houden

Mentale weerbaarheid

De stijlvolle aanvaller uit Burkina Faso koppelt schoonheid nu ook aan rendement, want de 4-1 in de 60ste minuut was eveneens een plaatje. Younes dribbelde door de krakende defensie van NEC, de herstelde aanvoerder Klaassen verlengde op Traoré, die de bal met de borst meenam en koeltjes afrondde.



Ajax-coach Peter Bosz had Sinkgraven rust gegund, waardoor Viergever tegen NEC als linksback speelde en Matthijs de Ligt zijn rentree maakte in het hart van de verdediging. Het zijn geen gelukkige weken voor de 17-jarige verdediger, die zijn debuut in Oranje zo jammerlijk zag mislukken met twee fouten tegen Bulgarije.



Bondscoach Danny Blind riep zijn ontslag over zichzelf af door een jonge verdediger met zo weinig bagage op te stellen en hem ook meteen te laten vallen. Volgens Ajax-trainer Bosz had De Ligt zijn mentale weerbaarheid getoond na de pijnlijke wissel in de rust bij het Nederlands elftal. Ook zaterdagavond in De Goffert bleef De Ligt na rust achter in de kleedkamer, al was nu een blessure de reden.