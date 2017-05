Ajax verzuimt niet en wint met ruime cijfers van Go Ahead

Op ontluisterende wijze is een al losgebarsten volksfeest in Rotterdam in mineur geëindigd. Volksclub Feyenoord verloor met liefst 3-0 van kleine broer Excelsior waardoor de al uitgebreid voorbereide titelviering moest worden uitgesteld. Afstel dreigt zelfs, want alleen een overwinning volgende week thuis tegen Heracles biedt zekerheid. Heracles vecht nog voor play off-voetbal en is redelijk in vorm de laatste weken.



Het had een droommiddag moeten worden. Het werd een nachtmerrie. Met drie goals in tien minuten verpestte Excelsior het kampioensfeest van stadgenoot en 'grote broer' Feyenoord. De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst verloor met 3-0 op Woudestein en moet minimaal nog een week wachten op de schaal. Lees hier het laatste nieuws uit Rotterdam.