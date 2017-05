Ajax verliest kansloos met 2-0 na wat een mooie, meeslepende finale had moeten worden

Dommekracht

Trainer José Mourinho is de tacticus bij uitstek. Hij liet de Belg Fellaini, nogal eens uitgemaakt voor dommekracht, geen meter wijken van spelmaker Schöne, wat soms een koddig gezicht was. De Belgische reus tegen de frêle Deen. Fellaini won vrijwel al zijn duels, zeker in de lucht, en gaf de assist op de eerste treffer. De centrale verdedigers De Ligt en vooral Sanchez waren derhalve veelvuldig aan de bal. Wie denkt dat Sanchez na één seizoen Ajax al toe is aan een transfer naar pakweg Barcelona, kon zien dat hij in opbouwend opzicht nog een slag te maken heeft.



Op kinderlijke wijze gaf Ajax bovendien een doelpunt weg, in de achttiende minuut. Wat Riedewald, invaller voor de geschorste Viergever, bewoog om in te gooien zoals hij ingooide; wie zal het weten. Hij wierp te veel naar het midden, wat trainers de jongens in de pupillen al afleren. Hij gooide ook te slap. Na de onderschepping van Mata ging het snel. Van Rashford via weer Mata naar Fellaini en Pogba. De Fransman, die in Amsterdam Oranje al in het verderf stortte met de enige goal van de wedstrijd tijdens de WK-kwalificatie, schoot met links. De bal veranderde van richting, via het lichaam van Sanchez. Doelman Onana was kansloos.