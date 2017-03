Ajax verliest aantrekkelijke strijd met FC Kopenhagen, maar uitslag biedt perspectief

Dolbergs 2-2 die geannuleerd werd © AFP Het zal spannend zijn, donderdag in de Arena. Of, in de woorden van Bosz: `Interessant.'

De buitenspelers bij Ajax krijgen doorgaans veel kritiek en deels is die terecht, doch niet altijd. Kijk alleen eens hoe Traoré de bal opdreef, hoe dreigend hij was, hoe subtiel hij voor de 1-1 passte op Klaassen, wiens voorzet naar Dolberg perfect was. De 19-jarige spits uit Silkeborg leunde heerlijk achterover, liet verdediger Ankersen kansloos en volleerde. De gelijkmaker was de inleiding voor de beste periode van Ajax, die ruim een half uur duurde. Ook Younes was dreigend van de vleugels. Konden hij en Traoré het helpen dat Van de Beek te veel tijd nodig had om hun goede werk te bekronen?



Dat Ajax al na 28 seconden op achterstand kwam, na de solo van Santander, de splijtende pass van Kvist en de diagonale schuiver van Falk, was bijna een unicum. Kopenhagen had best nog een doelpunt kunnen maken voor rust. In plaats daarvan maakte Dolberg 1-1. Dat doelpunt op zich was al speciaal. De ploeg van de Noorse trainer Solbakken heeft dit seizoen pas twee doelpunten geïncasseerd in Parken Stadion. In de achtste Europese thuiswedstrijd, met tegenstanders in de Champions League als Leicester City, Porto en het met 4-0 afgedroogde Club Brugge, was het pas de eerste tegengoal.



Bosz maakt zich vrijwel nooit druk om afwezigen. Geen Ziyech dus, dan Van de Beek. Geen Sanchez en Veltman (beide geschorst), dan de 17-jarige De Ligt en Tete. Hun optredens waren behoorlijk. Het was jammer voor Ajax dat De Ligt kansloos was in het duel met Cornelius. Nee, dat mag je De Ligt niet verwijten, want die voetbalt normaliter nog in de jeugd. En de voorzet was wel heel makkelijk gegeven. Het zal spannend zijn, donderdag in de Arena. Of, in de woorden van Bosz: 'Interessant.'