Ajax treft Olympique Lyon in halve finales Europa League

Europa League

De laatste Europese ontmoetingen tussen Ajax en Olympique Lyon waren in het seizoen 2011/2012. Beide ontmoetingen in de groepsfase van de Champions League eindigden in 0-0. Olympique Lyon bereikte de laatste vier door Besiktas in de kwartfinale met strafschoppen te verschalken. De Fransen staan in eigen land vierde.



Ondanks deze positie in de Ligue 1 geldt Olympique Lyon als een ploeg die over meer kwaliteit en geld beschikt dan Ajax. De Fransen gelden dan ook als favoriet voor het tweeluik.



Ajax schakelde Schalke 04 nipt uit in de kwartfinales. Na een dominante 2-0-thuiszege stevende de ploeg van Peter Bosz in Gelsenkirchen af op een deceptie. In de verlenging boog Ajax met tien man echter een 3-0-achterstand om in een 3-2-overwinning.