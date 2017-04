Ajax treft Olympique Lyon in halve finales Europa League, verplaatst naar 3 mei

Voetbalverslaggever Willem Vissers was gisteren in Gelsenkirchen en zag een wat hautain spelend Ajax. 'Maar de veerkracht die ze vervolgens in de verlenging toonden was dan wel weer schitterend. Na de 3-0 had ik echt niet meer verwacht dat ze terug in de wedstrijd zouden komen.'



Alle tegenstanders zijn in deze fase goed, aldus Vissers. Olympique Lyon bereikte de laatste vier door Besiktas in de kwartfinale met strafschoppen te verschalken. De Fransen staan in eigen land vierde. 'Maar dat wil niets zeggen. Er lopen daar geweldige voetballers rond, zoals Alexandre Lacazette', aldus Vissers. Memphis Depay zal niet in actie komen tegen Ajax, omdat hij dit seizoen al in de Europa League uitkwam voor Manchester United.



De laatste Europese ontmoetingen tussen Ajax en Olympique Lyon waren in het seizoen 2011/2012. Beide duels in de groepsfase van de Champions League eindigden toen in 0-0.



Ajax schakelde Schalke 04 nipt uit in de kwartfinales. Na een dominante 2-0-thuiszege stevende de ploeg van Peter Bosz in Gelsenkirchen af op een deceptie. In de verlenging boog Ajax met tien man echter een fatale 3-0-achterstand om naar 3-2, dankzij doelpunten van Nick Viergever en Amin Younes.



Vissers: 'Wel schitterend hoe Nick Viergever nu is uitgegroeid tot de held van Amsterdam. Een jongen waarvan ze ook bij Ajax niet helemaal wisten wat ze er mee moesten. Had hij misschien bij AZ zijn plafond gehaald? Gisteren was hij een van de beste mannen op het veld.'