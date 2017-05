Ajax speelt uit tegen Lyon, dat betekent oppassen

Ajax speelt buiten Amsterdam tot nog toe aanzienlijk minder goed dan thuis

Op de drempel van zijn eerste Europese finale in 21 jaar waakt Ajax sowieso voor overdreven optimisme. Lyon is de ene keer goed, dan wisselvallig. Lyon is eigenlijk alles of niets, met topaanvallers en een soms kwetsbare defensie. Dat was perfect te zien in de Arena.



Bovendien speelt Ajax buiten Amsterdam tot nog toe aanzienlijk minder goed dan thuis. Ajax verloor in Rostov met 4-1, al was dat helemaal in het begin van het seizoen, toen trainer Peter Bosz net was begonnen en de ploeg anders oogde. Maar ook in de vorige twee ronden van de Europa League verloor Ajax, in Kopenhagen met 2-1 en in Gelsenkirchen met 3-2 na verlenging, nadat het op een gegeven moment 3-0 stond en Ajax virtueel was uitgeschakeld.