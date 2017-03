Ajax profiteert maar deels van nederlaag Feyenoord

Over Nijhuis kan het elke week wel gaan, dus ook na FC Groningen - Ajax, 1-1. De ene week licht zijn horloge op, omdat een doelpunt van Feyenoord is geconstateerd door de doellijnbewaking. De week daarna ziet hij een lichte overtreding over het hoofd, want Linssen tikte met links even op het scheentbeen van Onana, waardoor die ten val kwam. Het was een overtreding.



Maar de nonchalance van Onana paste wel bij Ajax zondag. Zo'n unieke kans om in te lopen na de nederlaag van Feyenoord eerder op de middag, maar nee, een slap optreden laten zien en pas in de 82ste minuut gelijkmaken, natuurlijk door aanvoerder Davy Klaassen. Want Ajax ontwaakte slechts enigszins na de onverwachte 1-0 van Linssen, in de 55ste minuut.