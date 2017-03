Ajax profiteert maar deels van nederlaag Feyenoord en moet bij zichzelf te rade gaan

De ene week geeft zijn horloge een doelpunt aan bij Feyenoord PSV, dan weer negeert hij allerlei overtredingen

Ajax ontwaakt na de 1-0 en dwingt alleen de gelijkmaker af van Klaassen, een subtiele intikker na een voorzet van Sinkgraven. Maar Ajax moet bij zichzelf te rade gaan, om zijn gebrekkige scherpte. Dat neemt niet weg dat over de arbitrage elke week zoveel te oordelen valt dat het afgezaagd wordt. Een hulpscheidsrechter met beelden had gezien dat het een overtreding was, zoals hij ook minimaal een strafschop had kunnen geven aan Ajax, voor overtredingen op Younes en/of Cassierra. De ene keer kijkt de videoarbiter mee en ontstaat discussie over zijn aanwezigheid. De andere keer is er geen videoarbitrage en is er ook discussie.



Nijhuis fluit het liefst nooit. Dat is best aantrekkelijk, maar ook misleidend en soms gewoon verkeerd. Over publiciteit heeft hij in elk geval niet te klagen. De ene week geeft zijn horloge een doelpunt aan bij Feyenoord PSV, dan weer negeert hij allerlei overtredingen, hoewel spelers ook niet te ver moeten gaan bij hem. Memisevic krijgt in de slotfase rood, voor een dwaze tackle op Sinkgraven.