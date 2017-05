Ajax past een gevoel van trots, voor het voetbal als amusement

Hoe nu verder?

Menig speler zal beseffen dat er nog veel te leren is Matthijs de Ligt (Ajax) achtervolgt Manchester Uniteds Juan Mata. © EPA

Hoe het verder gaat met Ajax, dat nu maximaal twee voorrondes van de Champions League speelt, de eerste in de Arena eind juli, begin augustus, met een thuisduel vlak voor of na twee concerten van U2? Angst voor de leegloop is onterecht. Traoré is gehuurd van Chelsea, veel anderen liggen langdurig vast. Als ze al vertrekken, leveren ze miljoenen op, bij een club die al behoorlijk wat te besteden heeft. De enige die openlijk te kennen gaf toe te zijn aan iets anders, is aanvoerder Klaassen. Younes liet in Duitse media doorschemeren dat hij wel oor heeft naar een terugkeer in de Bundesliga.



Ajax heeft twee jonge vleugelspelers in Kluivert en Neres, die als invaller in de slotminuut de grootste kans op een doelpunt miste. Menig speler zal beseffen dat er nog veel te leren is. Sanchez is opbouwend te zwak. Dolberg, in de boekjes van vrijwel alle scouts van topclubs, kwam totaal niet in het spel voor. Hij moet ook meer doen, als hij de bal niet krijgt. Schöne is een goede controlerende middenvelder voor de eredivisie, maar hij komt te kort op het hoogste niveau. Ziyech, in Nederland bewierookt om zijn kunst, was telkens omsingeld.



De besten waren rechtsachter Veltman, meestal bekritiseerd, en de 17-jarige verdediger Matthijs de Ligt, die weer een fascinerende avond beleefde in zijn nog jonge loopbaan. Als sluitstuk van een seizoen waarin de talentvolle dichters opstonden. En vielen. Ze zullen weer opstaan.