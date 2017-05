Ajax na bloedstollende slijtageslag naar finale Europa League

Het aantrekkelijke is dat het samenspel ook druipt van individualisme. Ajax is echt een team, maar iedereen krijgt de kans zijn klasse tentoon te spreiden. Schitterend was die ene actie van Traoré, die terug sprintte en de gepasseerde Sanchez hielp. Of anders was daar Ziyech, onverstoorbaar in de regen van rotzooi, die neerdaalde toen hij een hoekschop wilde nemen.



Alleen die nonchalance was vervelend. Misschien is het trouwens geen nonchalance, maar als zodanig oogt het wel. Het hoort ook een beetje bij het elftal, dat voetbal gemakkelijk laat ogen. Ajax had voor rust wel drie, vier keer kunnen scoren. Dat gebeurde slechts eenmaal. Aan de wieg van de treffer stond een sublieme uittrap van doelman Onana, het vervolg was van Dolberg, Younes en opnieuw Dolberg, met een geniaal stiftje.