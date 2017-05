Ajax: Herleven oude tijden? Of was dit een prachtig incident?

Het gevaar van de uitwedstrijd van aanstaande donderdag in Frankrijk was even een zorg voor later. Het was de dag van trots en vrolijkheid, hetgeen zelfs te zien was aan de korte broek van doelman Onana, met olijke afbeeldingen van Donald Duck.



De Britse krant The Guardian deed verslag op de Toekomst over weer zo'n jong elftal dat aan de deur rammelt van de Europese top. En wie weet, is Ajax op 24 mei in Stockholm de tegenstander van Manchester United, dat in de andere halve finale tegen Celta Vigo speelt.



De vraag werpt zich vooral op of oude tijden herleven in Amsterdam. Met andere woorden: of het elftal van de bij Ajax debuterende Peter Bosz lijkt op de ploeg van die andere trainer in zijn eerste jaar, Louis van Gaal. Gevolgd door een andere vraag: is het zwalkende Nederlandse voetbal opgestaan?