Ajax en PSV houden elkaar in evenwicht in topper vol drama

'Ontevreden met het resultaat'

Ajacieden vieren de 1-0 tegen PSV © Guus Dubbelman De hele wedstrijd zwoegden, streden en toverden Ajax-middenvelders Ziyech en Schöne zichzelf een weg door het breed opgezette PSV-blok van een man of acht.

De hele wedstrijd zwoegden, streden en toverden Ajax-middenvelders Ziyech en Schöne zichzelf een weg door het breed opgezette PSV-blok van een man of acht. Ziyech liep zichzelf bijkans over de kop om de topper te beslissen. Het ging ten koste van wat procenten zorgvuldigheid, dat wel.



Dat kon ook lang ongestraft, want de counterbreak -voorheen dé granaat van PSV- stierf telkens in twijfel, slordigheid of angst. PSV wilde pas, tot irritatie van coach Cocu, na een uur echt naar voren. Lamgeslagen is het wellicht door een gebrek aan vastigheid. Gisteren kregen Willems, Schwaab en Guardado een kans in de basis, maar ze voegden bedroevend weinig toe.



Ajax kende voorafgaand aan de topper een slechte week met twee nederlagen. Aan vertrouwen, opgebouwd door een serie van twintig duels zonder nederlaag en behoorlijk attractief voetbal, leek niets ingeboet. Coach Bosz was daarom 'zeer tevreden over de uitvoering, maar ontevreden met het resultaat'.