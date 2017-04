Ajax dichtbij Europese halve finale na flitsende overwinning op Schalke 04

Waar Ajax nog in een felle titelstrijd verwikkeld is, kan middenmotor Schalke alle kaarten op de Europa League zetten. Ajax-coach Bosz spreekt niet van één specifieke prioriteit. Zijn selectie blijkt breed genoeg om de net weer fitte topscorer Dolberg en aankoop Neres op de bank te laten starten.



Kluivert (rechtsbuiten) en Traoré (spits) namen de honneurs waar met wisselend succes. Kluivert maakte weinig klaar tegen de potige routinier Aogo, maar scoorde met een assist op Klaassens klinische 2-0 kort na rust toch een voldoende. Meer gevaar kwam van de andere kant waar Younes zijn landgenoten wilde laten zien hoezeer hij gegroeid is in Amsterdam. In de 22e minuut glipte hij tussen Kehrer en Schöpf door, die laatste greep hem binnenkant dij vast. Younes ging gretig neer, waarop arbiter Karasev naar de strafschopstip wees.



Aanvoerder Klaassen miste dit seizoen al tweemaal van elf meter, maar schoot ditmaal hoog en hard de 1-0 tegen de touwen. Want zo'n avond was het dus, er lukte veel, zo niet alles bij Ajax. Hoewel dan had Traoré of Younes wel de 3-0 moeten maken, maar tot vier keer toe bracht Schalke-keeper Fährmann uitstekend redding. Van de Beek ramde een kwartier voor tijd ook nog op de lat.