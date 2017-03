Ajax brengt glimlach met aantrekkelijk aanvalsvoetbal en plaatsing voor kwartfinale

Uitgerekend Ajax houdt vast aan die identiteit van dominantie, initiatief en aanvalsvoetbal, desnoods uitgevoerd door lichtgewichten. Trainer Peter Bosz is de protagonist van voetbal dat niet alleen winnend hoeft te zijn, maar ook aantrekkelijk. Voetbal is immers ook amusement, zeker in Amsterdam. In de hoofdstad van kunst en branie willen ze spel dat beroert of, liever nog, verrukt.



In de sfeervolle Arena zette Ajax de noeste arbeiders van Kopenhagen verdiend opzij (2-0, na de nederlaag met 2-1 in Denemarken). De club vindt zich vrijdag dus terug in de schaal voor de loting. De nummer twee van de stand in de eredivisie bereikte voor het eerst sinds 2003, toen in de Champions League met trainer Koeman, de beste acht van een Europees toernooi. Terwijl voorganger Frank de Boer weleens mijmerde over een gewonnen Europa League, doch steeds vroegtijdig struikelde, loeren Bosz en zijn mannen al in zijn eerste jaar op succes.

Voor Oranje lonkt perspectief: de 17-jarige De Ligt heeft inzicht, is sterk en bikkelhard