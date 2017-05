Ajax boekt bescheiden 3-1 overwinning bij Willem II met Stockholm in het achterhoofd

De opstelling van het jongste Ajax ooit in de eredivisie (20 jaar en 139 dagen) was een statement. Bosz: `Ik deed het niet alleen om spelers rust te geven, maar ook omdat deze jongens er klaar voor waren. En dat was in het begin van dit seizoen nog niet zo. Ik durfde ze op te stellen in een kampioenswedstrijd.'



Toch kan Ajax na een spetterend seizoen nog met lege handen staan. Klaassen: `Natuurlijk willen we iets tastbaars overhouden, de Europa League is een hoofdprijs. Maar het seizoen is niet mislukt als we de finale verliezen. We hebben Ajax weer op de kaart gezet, het gehele Nederlandse voetbal profiteert ervan.'



Of het tevens zijn laatste wedstrijd wordt bij Ajax? Dat besluit tilt Klaassen wijselijk over de finale van de Europa League heen. Een potentiële opvolger liep stralend door het Koning Willem II stadion. Uitgerekend tegen zijn voormalige club Willem II kreeg Frenkie de Jong zijn eerste basisplaats bij Ajax.