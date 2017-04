Ajax blinkt uit in het missen van uitgespeelde kansen

Slechts 10 procent van alle pogingen van Ajax resulteerde in een doelpunt

Ajax loste het vaakst van alle clubs een schot, 565 keer. Slechts 10 procent van de pogingen resulteerde in een doelpunt. Feyenoord is een stuk effectiever. De koploper schoot 483 keer op het doel en had in 14 procent van de gevallen succes. Daarmee is Feyenoord de efficiëntste club in de eredivisie, terwijl maar liefst twaalf clubs het beter doen dan Ajax.



In de resterende zes competitiewedstrijden moet Ajax naast drie punten ook tien doelpunten zien goed te maken op Feyenoord. De onderlinge confrontatie afgelopen weekeinde was volgens Bosz het ideale moment om dat te doen. 'De doelpunten tellen dubbel, die komen er bij ons bij en gaan er bij hun af.'