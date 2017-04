Ajax blijft met zege op AZ in de race voor landskampioenschap

Monsterscore

Het doelsaldo is toch al geen item meer in de titelrace na de monsterscore voor Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, maar Ajax deed zichzelf in de eerste helft veel te kort. Het positiespel van Ajax was geregeld van grote schoonheid. De fluwelen steekpassjes van Ziyech, de hakballetjes van Traoré, de dribbels van Younes en wederom de flitsende demarrages van Kluivert stonden garant voor een hoge amusementswaarde.



Toch blijft het de grootste kwaal van Ajax dat het - zeker zonder de geblesseerde topscorer Dolberg - zo moeilijk tot scoren komt. Trainer Bosz constateerde zondag na de magere 2-1 zege op Feyenoord al dat zijn ploeg in feite een punt had verloren, omdat de marge in het doelsaldo niet was verkleind. Die killersmentaliteit was woensdagavond pas zichtbaar, nadat AZ de eerste kans na rust wel meteen benut had.