Ajax blijft in spoor van Feyenoord dankzij sterke tweede helft tegen FC Twente

Aan de andere kant had Bertrand Traoré Ajax na iets meer dan een half uur op voorsprong moeten zetten. De rechterspits faalde echter schuin voor een leeg doel na een voorzet van die andere buitenspeler, Armin Younes. Het kwam de huurling van Chelsea op een hels fluitconcert te staan. Zijn flegmatieke spel kan het Amsterdamse publiek maar niet bekoren.



Met de wetenschap dat Feyenoord eerder op de dag van AZ had gewonnen en puntverlies dodelijk zou kunnen zijn in de strijd om de titel, schroefde Ajax in de tweede helft het tempo op. Traoré leek de openingstreffer te maken toen hij vanaf de rechterflank naar binnen kwam en met zijn linkerbeen vanaf zestien meter de verre hoek zocht. De bal zeilde rakelings over het doel.



Niet veel later was het alsnog raak. Ziyech bereikte met een subliem passje Davey Klaassen die de bal laag voortrok. De naar binnengekomen Younes rondde beheerst af: 1-0. Een zucht van opluchting golfde door de Arena.