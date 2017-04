Ajax benut op bizarre wijze kans om halve finale Europa League te bereiken

Slordig en hautain

Bosz liet met Kluivert en De Ligt twee jongens van 17 jaar opdraven. Ajax voetbalde slordig en hautain, Schalke begon gedurfd en met verve, raakte via Meyer de paal toen Ajax nog een slaapmutsje nam. Dat had een waarschuwing moeten zijn. Gaandeweg de eerste helft bleek dat het elftal van trainer Weinzierl niet voor niets elfde staat in de Bundesliga. Ajax was zo vriendelijk om Schalke een handje te helpen.



Ajax, dat zondag in Eindhoven in de titelrace met Feyenoord de cruciale wedstrijd tegen PSV speelt, had het zich gemakkelijk kunnen maken door voor rust een doelpunt te maken. Af en toe ging de bal handig rond, maar te snel was daar balverlies. Traoré scoorde toen al was gefloten voor buitenspel. Viergever probeerde een kunstige omhaal, uitgerekend tegen de club die voorheen in Klaus Fischer een specialist in dat genre had.



'De droom is nog lang niet voorbij', riep de omroeper tijdens de pauze, toen de spelers het veld weer betraden. De volle Veltins Arena, de wat grotere broer van de Arena in Amsterdam, vermaakte zich zelfs bij 0-0 best, om de mededeling van de omroeper bijvoorbeeld dat een supporter naar huis moest, omdat hij vader was geworden.