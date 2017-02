Ajax bekert verder in Europa na minimale zege, AZ keihard onderuit

Wellicht lag het aan de camouflagekleuren, maar ondanks het overduidelijke kwaliteitsverschil konden de Legia-voorwaartsen toch tweemaal aan de aandacht ontsnappen. Riedewald was de eenzame Legia-spits Kucharczyk halverwege de eerste helft helemaal kwijt, doch Onana schoot letterlijk te hulp. Kucharczyk trapte even later vanaf rechts hard voor. Nu was Riedewald, via zijn teen, wel attent genoeg om te voorkomen dat Odidja kon afronden.



Om meer grip te krijgen besloot Bosz na rust de linkerkant iets dieper te posteren. Het had direct succes. Via Ziyech, Klaassen en een inzet van Younes kwam de bal via Legia-doelman Malarz bij de doorgeslopen linksback Viergever die simpel kon binnentikken. Het offensief stokte even snel als het opkwam.



In het Poolse uitvak werd een halve striptease uitgevoerd. Of het een aanmoediging betrof is de vraag, Legia (de ploeg) ging er iets voortvarender van voetballen. De ingevallen voormalige PEC-aanvaller Necid was een kwartier voor tijd optisch dichtbij een voor Ajax fatale tegentreffer, maar Onana redde eenvoudig, net als twee minuten later toen voormalig Vitesse-middenvelder Qazaishvili wegdraaide bij Ziyech en vuurde.