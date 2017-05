Aftellen tot Europa League-finale: Onana ziek of niet, 'bronnen' buitelen over elkaar heen

Onana ziek?

Zand in de ogen van de tegenstander? Of een kleine ramp? Ja, rond zo’n finale is alles nieuws. Dus ook als oud Ajax-speler Keje Molenaar op basis van ‘goed ingevoerde bronnen’ op NPO Radio 1 zegt dat doelman André Onana ziek is. Wat Ajax dan weer stellig ontkent. Ook Bertrand Traoré zou niet fit zijn – evenmin waar, aldus de persvoorlichter van de club. Wie de bronnen van Molenaar zijn, is onbekend, en dus blijft het nog even afwachten. Overigens plaatste Onana zelf een uur geleden nog een tweet waarin hij aangaf zin te hebben in de finale. Over ziek zijn geen woord.



Onana gaf onlangs een interview aan de Volkskrant. Over de jeugd bij Barcelona en volwassen worden bij Ajax. ‘Het gaat alleen om winnen’ (+)