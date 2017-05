Aftellen tot Europa League-finale: Amsterdam is vol, 'wees creatief'

Spoorboekje voor vanavond

We zeiden het al: duizenden Ajax-fans reisden de afgelopen dagen af naar Stockholm. De rest blijft achter in Amsterdam. Wat staat hen te wachten en hoe zit het – na de aanslag in Manchester - met de veiligheid op plekken waar mensen samenkomen om te kijken?



Het Museumplein

De gemeente Amsterdam wees op initiatief van burgemeester Eberhart van der Laan het Museumplein aan als dé plek om de finale te kijken. Op het plein is ruimte voor 100 duizend mensen. Na ongeregeldheden bij de kampioenshuldiging in 2011 was het Museumplein jarenlang een ‘no go’ voor de gemeente. Zo liep het Stedelijk Museum honderdduizenden euro’s schade op en ondervonden woonwijken om het plein veel overlast van afval en wildplassers. Daarom zijn er honderden beveiligers op de been, zijn sommige gebieden nu afgeschermd voor publiek en heeft de gemeente 250 afvalbakken en tientallen plaskruizen neergezet. Of er door de aanslag in Manchester extra maatregelen zijn genomen, wil de gemeente niet zeggen.



Eten en drinken meenemen mag – ook alcohol – zolang er maar niet uit glas wordt gedronken. Het publiek kan vanaf 18.00 uur tot 23.45 uur terecht op het plein.



Door de hele stad zijn ook kroegen en cafés open, voor fans die de wedstrijd liever in kleinere kring kijken. Op het Leidseplein, Rembrandtplein en het Thorbeckeplein (uitgaanspleinen) geldt een voetbalverordening: gezichtsbedekkende kleding is verboden en mensen mogen daar niet op straatmeubilair klimmen.



Met de partybus naar het Museumplein

Uit het hele land stromen vandaag Ajax-fans naar Amsterdam om de wedstrijd in de hoofdstad te bekijken. Dat merkt ook Wiljan de Ruijter, regiomanager van party-vervoer.nl ‘Er rijden bij ons zeshonderd mensen in zeven bussen naar Amsterdam. Ze stappen onder meer op in Groningen, Venray, Roosendaal en Nijkerk’.



Het spoorboekje

De wedstrijd is vanavond vanaf 20.45 uur live te zien op RTL7. Vanaf 19.00 uur is op die zender een lange voorbeschouwing te zien van presentator Wilfred Genee en analisten Frank de Boer en Aad de Mos. Ook betaalzender Foxsports zendt de finale rechtstreeks uit.



Als Ajax de finale wint, wordt de ploeg donderdag aan het begin van de avond gehuldigd op het Museumplein. Ook dan verwacht de gemeente zo’n honderdduizend mensen op het Museumplein.