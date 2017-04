Aftellen in Rotterdam begint nu echt na 8-0 zege op Go Ahead

Motivatie

De doelpunten kwamen snel. Van Toornstra uiteraard, de Feyenoorder die zijn doelpunten exclusief voor de Kuip bewaard. Hij zal de grootste tegenstander zijn van een nieuw stadion. Met treffers die hem typeren. Gewoon op tijd bij de strafschopstip zijn en daar de teruggetrokken voorzet binnen werken. Of keihard vuren met zijn wreef vanuit een lastige hoek. Elia dribbelde na een kwartier driftig naar binnen, bedacht eens waar hij wilde schieten en vond de korte hoek. Hij juichte niet, maar deed of hij last had van zijn been, een reactie op een gefotoshopte publicatie over de vele blessures bij Feyenoord waarover hij zich boos had gemaakt.



Zo had iedereen zijn motivatie. Spits Kramer wilde laten zien dat hij meer is dan incidentele pinch-hitter in de grote schaduw van topscorer Jørgensen. Hij was actiever dan ooit, vloog zelfs met een soort karatekick naar een voorzet, maar miste lang net de scherpte bij de afronding. In zijn rug profiteerden Kuijt (3-0) en Toornstra (4-0) en Kramers cipier Fischer schrok kort voor rust zo van alles wat er om hem heen gebeurde dat hij Van der Heijden in staat stelde de 5-0 aan te tekenen.