Afgeschreven Mischa Zverev stunt tegen Murray: 'Mijn broertje eiste dat ik nog één keer alles gaf'

Broederliefde

Zverev heeft zijn beste ranking (45) uit 2009 al verbeterd, hij zal na de Australian Open als nummer 35 zelfs broer Alexander (nu 24ste) in het vizier krijgen. Sascha Zverev speelt een prominente rol in de campagne van spelersvakbond ATP, die dit jaar voor het eerst een Mastersfinale organiseert voor de 'Next Gen', de toptalenten onder 21 jaar. Voor de tieners is echter geen plaats meer bij de Australian Open. Bij een 2-1 achterstand in sets besefte Nadal dat hij Zverev jr. moest slopen in uitputtende rally's.



Na een marathon van ruim vier uur en vijf sets (4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2) wist Sascha Zverev dat hij huiswerk had meegekregen van de Spaanse krachtpatser. Nadal roemde zijn jonge uitdager en prees diens 'formidabele slagen', maar Robin Haase had powerhitter Zverev in de eerste ronde al bijna op zijn rug gelegd. Zverev zal zijn spel nog moeten verfijnen en broer Mischa is daarbij zijn voornaamste klankbord. 'We trainen veel samen en maken elkaar beter.'



Het leeftijdsverschil is juist een voordeel, betoogde Mischa Zverev. 'Ik weet wat Alexander nu doormaakt als jonge prof. Ik kan hem helpen met de ervaring, die hij nog mist. Ik weet wanneer ik de oudere broer moet zijn of Sascha moet toespreken als vriend. Soms heeft hij advies nodig, maar ik laat hem ook dingen zelf uitzoeken. Zo blijven we elkaar opjagen en uitdagen.'



Ook in de kwartfinale tegen Roger Federer zal Mischa Zverev zichzelf niet verloochenen. Hij wil dansen bij het net, zoals de 35-jarige Zwitser ook vaker moet doen. En de beste souffleur is zijn broer. Sascha Zverev versloeg Federer deze maand nog bij de Hopman Cup. De broederliefde in de familie Zverev kent geen grenzen. En uitgerekend de sensibele Mischa liet Sascha zien dat je altijd in jezelf moet blijven geloven. Ook als je bijna bent afgeschreven.