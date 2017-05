Advocaten tenniscoach Mark de J. leggen verdediging neer, zaak ligt voorlopig stil

Dood in woning

Koen Everink werd 4 maart 2016 dood in zijn woning in Bilthoven gevonden met 24 messteken. Tijdens de zittingen tot nog toe werd al duidelijk hoeveel belastend materiaal het Openbaar Ministerie heeft verzameld tegen Mark de J.. Het horloge van Everink bleek in zijn bezit te zijn en er zijn dna-sporen van hem aangetroffen op het mes dat naast het lichaam van het slachtoffer lag.



De J. had gegoogeld op termen als 'halsslagader doorsnijden', en is actief op zoek geweest naar een wapen. Hij had bovendien een motief: De J. was Everink tienduizenden euro's schuldig die hij had geleend om zijn gokverslaving te bekostigen. Everink had hem laten weten dat geld terug te willen.



Maar Mark de J. en zijn advocaat houden vast aan hun versie van het gebeurde. De J. zegt dat hij, nadat hij de avond van de moord was weggereden van het huis van Everink, in zijn auto is gegijzeld door een groep onbekende mannen. Hij zou een zak over zijn hoofd hebben gekregen. Toen zouden die mannen Everink hebben vermoord en het horloge van de zakenman in de auto van De J. hebben achtergelaten. Met aanvullend dna-onderzoek had de advocaat ondersteuning willen vinden voor deze hypothese.