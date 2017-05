Advocaat met Fenerbahce kansloos voor titel in Turkije

Rode kaarten

Zijn ploeg kwam op slag van rust op voorsprong. Uit een voorzet van de Portugees Ricardo Quaresma scoorde Vincent Aboubakar. De slotfase van het duel was hectisch, met twee rode kaarten voor spelers van Fenerbahce. Vlak voor tijd werd de Slowaak Martin Skrtel uit het veld gestuurd, in blessuretijd kreeg ook de Braziliaan Souza een tweede gele kaart. Met negen spelers werd de bal in het strafschopgebied van Besiktas gepompt. Daar ging de wild uitkomende keeper Fabricio in de fout, waardoor de kopbal van zijn verdediger Marcelo in eigen doel belandde.



Ook in de kwartfinale van de Europa League tegen Olympique Lyonnais had de doelman geblunderd, mede daardoor konden de Fransen zich plaatsen voor de halve finale tegen Ajax. De Turkse titel zal een schrale troost zijn voor Besiktas. Galatasaray was al eerder afgehaakt in de titelstrijd. Zaterdag werd thuis met 3-1 verloren van Kasimpasa. Wesley Sneijder maakte in blessuretijd het enige tegendoelpunt. Nigel de Jong bleef op de bank.



De enige titelconcurrent van Besiktas is nu nog de club van president Erdogan: Medipol Basaksehir. Dat is tevens de tegenstander van Fenerbahce in de halve finale van de Turkse beker.