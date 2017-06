Advocaat heeft niets te verliezen en alles te winnen

Vijf kwalificatieduels met als opdracht: minimaal twaalf punten en misschien meer en vervolgens eventueel een play-off om het eindtoernooi in Rusland te kunnen bereiken. Vrijdag wacht de eerste en op papier eenvoudigste klus: Nederland - Luxemburg, waarbij tevens een schuin oog op Zweden - Frankrijk gericht is. In de hoop dat Frankrijk wint, want anders heeft Nederland de kwalificatie sowieso niet meer in eigen hand.



De terugkeer van Advocaat bij Oranje is omstreden, en dan niet alleen om het gehakketak over wie de opvolger van de ontslagen Danny Blind moest worden: hij of Henk ten Cate.