Advocaat en Gullit denken het WK wel te kunnen halen: 'We gaan puur op resultaat voetballen'

Hij is niet per se voor of tegen het inpassen van jongere spelers. 'Als iemand jong is en goed, speelt hij. Maar we kunnen ons niets meer permitteren. We kijken eerst naar spelers die iets hebben laten zien.' Sneijder speelt vrijdag in Rotterdam tegen Luxemburg zijn 131ste interland, waarmee hij recordhouder is. Van der Sar staat op 130. Advocaat, die Sneijder veelvuldig aan het werk zag: 'Sneijder was vaak de beste van Galatasaray, en ook vaak van Turkije.'



Het verleden laat hij rusten. 'Toen technisch directeur Van Breukelen bij me op bezoek was, wist ik dat ik de enige kandidaat was.' Van Breukelen sprak ook met Ten Cate. 'Daarover is zes weken gesproken door de media. Dat is genoeg. Wij zijn het geworden, Ruud Gullit en ik. Wij hebben genoeg kwaliteit om het waar te maken. Ik heb altijd gehoopt dat we een keer konden samenwerken. Ruud is een enorme persoonlijkheid, met een enorme uitstraling. Hij heeft alles meegemaakt.'



Gullit, die analist blijft bij de tv-zender Ziggo Sport - maar dan niet over het Nederlands elftal zal praten: 'Ik ben vereerd. Ik heb aan jullie kant gezeten (bij de media, red) en weet hoe makkelijk het is kritiek te geven. Ik zie details, ik ga praten met spelers. Ik heb ook vaak kritiek gegeven, vooruit. Nu kan ik daar zelf wat aan doen. Ik denk dat deze ploeg niet zo slecht is als we denken.'



Advocaat en Gullit zullen Oranje 'realistisch laten voetballen'. Gullit: 'Ze vinden ons in het buitenland de professors van het voetbal, terwijl we het niet zo goed doen. Er zijn wel eens momenten dat je andere dingen moet doen dan denken dat je de bal hebt. De grote Rinus Michels heeft mij geleerd dat je nooit een tegenstander moet onderschatten, en soms jezelf moet aanpassen, om de tegenstander lam te leggen. Dat heb ik altijd onthouden.'