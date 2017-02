ADO in degradatienood na kansloos verlies bij Go Ahead

ADO Den Haag stelde vorige week Alfons Groenendijk aan als opvolger van de ontslagen Zeljko Petrovic. Groenendijk was als voetballer een fijnbesnaarde middenvelder die uitkwam voor ADO Den Haag, Roda JC, Ajax, Manchester City, Sparta en FC Utrecht. Op het einde van zijn spelerscarrière was hij columnist voor het voetbalmaandblad Johan. Met liefde schreef hij over Panini-voetbalplaatjes, over zijn periode in Engeland, de geur van echt gras en Kaalheide, de oude voetbalkolos van Roda JC. In hem zou je eerder een gevoelige romanticus vermoeden dan een onverschrokken no-nonsense trainer, al leverde hij later als trainer knap werk af door Willem II en Excelsior te behoeden voor degradatie.



Datzelfde wordt van hem nu ook verwacht bij ADO Den Haag. Positivisme is daarbij het kernwoord. In zijn eerste twee werkdagen had Groenendijk dat positivisme nog ontwaard tijdens de trainingen, vertelde hij. Maar na zijn derde werkdag was daar weinig meer van over. Zelf leek hij zich verwonderd af te vragen in welk avontuur hij zich eigenlijk had gestort. Niet alleen verloor ADO Den Haag kansloos bij Go Ahead Eagles (3-1), ook zakte de club naar de laatste plaats in de eredivisie. De onthutste gezichten bij de kleedkamer na afloop spraken boekdelen: de crisis is nog lang niet bezworen in Den Haag.