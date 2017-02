ADO Den Haag 'hoopt op schokeffect' en ontslaat trainer Petrovic

Schokeffect

Petrovic is niet de juiste man om ADO door deze moeilijke tijden te slepen Voetbalverslaggever Willem Vissers

Vissers: 'ADO wil koste wat kost in de eredivisie blijven. Ze vinden dat Den Haag in de hoogste klasse thuishoort. En dat klopt ook wel. En Wang zit er ook nog met z'n miljoenen. Nu is het in Den Haag hopen op het schokeffect.'



Assistent-trainer Ekrem Kahya neemt voorlopig de taken van Petrovic over. Vissers vind het een begrijpelijke stap van de ADO-directie. 'Het is altijd zuur als een trainer wordt ontslagen. Maar Petrovic is niet de juiste man om ADO door deze moeilijke tijden te slepen.'