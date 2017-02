Acht nieuwe spelers voor Roda JC

Bij Roda was de laatste tijd elke dag nieuws te halen. In de laatste weken van de transfermarkt zijn acht nieuwelingen aangetrokken, van Van Velzen tot Savic en Badibanga, van El Makrini tot Raykov, plus eentje voor de ploeg tot 21 jaar, Houri. Roda transformeert in korte tijd. Naast al die relatief onbekende namen van voetballers is die van Nicolas Anelka opvallend, de naam van de woensdag bekendgemaakte adviseur, voormalig international van Frankrijk.



Anelka zou Roda alles kunnen vertellen over clubhoppen, want hij speelde onder meer voor Paris SG, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool en Manchester City, maar hij zal adviseur zijn, ook van de zogenoemde Voetbalacademie in Kerkrade. Over zijn precieze rol volgen nog gesprekken als hij in Limburg is gearriveerd, in het kielzog van de nieuwe mede-eigenaar. Vrijdag is de presentatie van Anelka en de Zwitserse Rus Aleksei Korotajev, die via een bevriende Limburger in contact kwam met Roda en bereid was een minderheidsbelang in de club te nemen. De club was vorig jaar overgenomen door de lokale zakenman Schrouff.