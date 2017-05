Aanvoerders van eredivisieclubs pleiten voor kunstgrasverbod

Blijft het bij woorden alleen?

Als het aan de VVCS ligt, komt er een solidariteitsfonds dat clubs helpt die geen geld hebben om een goed natuurgrasveld te onderhouden. Maar spelers zouden pas een statement maken als ze massaal weigeren te voetballen op kunstgras. Schaars kan die beweging aanwakkeren, als hij durft. Nu hij weer fit is, denkt hij erover de uitwedstrijden tegen kunstgrasclubs over te slaan, hoe 'lastig' dat volgens hem ook is. Het zou hem afgelopen seizoen de zes duels tegen ADO, Excelsior, Heracles, PEC, Roda JC en Sparta hebben gekost. Toeval of niet, die clubs eindigden allemaal bij de onderste negen in de eredivisie.



Er zijn voetballers die Schaars voorgingen. In 2006 brak Veendam-speler Gerard Wiekens zijn kuitbeen op het veld van Omniworld. Hij besloot kunstgras voorgoed te mijden. In september 2014 beëindigde doelman Erik Heijblok zijn carrière na twee wedstrijden in dienst van Volendam, een club met kunstgras. En dan is er nog Steef Nieuwendaal, de aanvoerder van eerstedivisieclub RKC. Hij stopte onlangs met voetbal, mede doordat hij het kunstgras zat is. 'Hier ben ik niet voor gemaakt', zei hij.



Niet alle spelers denken er zo over. Zo vond doelman Cees Paauwe in 2011 dat clubs niet zo moeten zeuren. Als hij met FC Twente bij Heracles moest spelen, trainden ze bewust om kunstgras om de omschakeling te wennen. 'Dat is professionaliteit', zei hij.