Aanvankelijk stijf ogend Ajax wint met 5 -1 van frivool en slordig Heerenveen

Zo liep Ajax als besluit van een zeer aangename lenteweek twee doelpunten in op Feyenoord

Een zetje in de rug dat Ajax iets losser in de heupen maakte. Nadat Goochannejhad weer een schietkans had verprutst, stoomde De Ligt op om via een combinatie met Dolberg zelf de 2-1 binnen te werken.



Dat was na een half uur en tien minuten later werd het duel prompt beslist toen Klaassen de bal gelukkig terug kreeg van Heerenveen-verdediger St. Juste en een leeg doel voor zich had: 3-1.



Na rust gebeurde er minder, van Heerenveen werd zelfs in aanvallend opzicht helemaal niets vernomen. Ziyech schoot een vrije trap op de paal en na een knappe draai om St. Juste verkreeg Dolberg in de 68e minuut een strafschop mee. De spits roste de penalty zelf in de kruising: 4-1. Het slotakkoord zeven minuten voor tijd was voor de Braziliaanse buitenspeler Neres na een geweldig passje binnendoor van flankcollega Younes. Zo liep Ajax als besluit van een zeer aangename lenteweek twee doelpunten in op Feyenoord, het verschil in doelsaldo bedraagt op drie wedstrijden van het einde nog negen doelpunten.