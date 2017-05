Aanrandingen tijdens massages: opnieuw meldingen van misbruik in profvoetbal

Ook bij Eindhoven zou de aanranding hebben plaatsgevonden tijdens een massage. 'Samen met een teamgenoot kreeg ik privétraining van onze trainer', vertelt de oud-jeugdspeler van de club in zijn melding. 'We waren een jaar of 13. Na afloop moesten we om beurten bij hem komen voor een massage. Hij begon me aan te raken, ook aan mijn geslachtsdelen. Toen wist ik niet dat het vreemd was. Dat realiseerde ik me pas later.'



Naar aanleiding van de misbruikverhalen bij PSV had FC Eindhoven al een meldpunt voor slachtoffers ingesteld. 'Maar dat het zo snel zo dichtbij zou komen hadden we niet verwacht', aldus voorzitter Frans Janssen. 'We kunnen het verleden niet veranderen, al zouden we dat wel graag willen.' Janssen heeft dinsdag het slachtoffer hulp aangeboden en hem gevraagd de club te helpen bij het leren herkennen van seksueel misbruik. 'Dat wilde hij graag.'