Aanpak seksueel misbruik in profvoetbal hoog op agenda spelersvakbond

Commissie NOC*NSF

Voetballertjes identificeren zich met zo'n jongen. Ze zien dat ze het zelf hadden kunnen zijn Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht

In opdracht van sportkoepel NOC*NSF onderzoekt een commissie onder leiding van oud-politicus Klaas de Vries de omvang van seksueel misbruik in de Nederlandse sport. 'Momenteel bekijken we of een specifiek voetbalonderzoek een bijdrage hieraan kan leveren', zegt voetbalbond KNVB. 'Voetbal is de grootste sport van Nederland. Als er sprake is van een dergelijk maatschappelijk probleem, dan is het reëel dat we er ook binnen de voetbalsport mee te maken krijgen.'



De misbruikgetuigenis die voormalig Vitesse-voetballer Renald Majoor zaterdag in deze krant deed helpt om het zwijgen in de voetbalwereld te doorbreken, denkt Olfers. 'Voetballertjes identificeren zich met zo'n jongen. Ze zien dat ze het zelf hadden kunnen zijn. Zo kwam het schandaal in het Engelse voetbal aan het rollen, en zo komen er nu hopelijk ook meer slachtoffers naar voren in Nederland.'