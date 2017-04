Aan gezeur heeft Vitesse-coach Henk Fraser een broertje dood

Henk Fraser woont op het platteland in Brabant en werkt als trainer van Vitesse in de bosrijke omgeving bij Papendal, of anders in het stadion. 'Ik had me vóór de halve finale van de KNVB-beker uitgelaten over hoe het toernooi leefde in Arnhem. Niet zo, dacht ik. Mijn inschatting was gebaseerd op gevoel. Mensen zeiden: Henk, je hebt dat en dat over het hoofd gezien. Ze hadden gelijk.