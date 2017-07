6 millimeters volstaan voor Kittels derde etappezege

'Het houdt maar niet op', jubelde Lefevere na afloop, bij de bus van Quick-Step. Een paar minuten eerder had hij nog heen en weer gedrenteld, wachtend op de uitslag. Hij noemde de zege van Kittel het resultaat van sterk teamwork. Waar veel sprinttreinen in het Tourgeweld ontsporen, blijft die van Quick Step op de rails.



Sagan weg, Cavendish weg. Maar gelukkig is daar de nieuwe ster: Marcel Kittel. Blond, knap en sympathiek. Bij hem klopt het allemaal. Met verve vervulde hij de rol van ambassadeur in de dagen rond de Tourstart in Düsseldorf. Kittel was één van de renners die zich had ingespannen om de Duitse fans na tal van dopingschandalen weer het vertrouwen in het wielrennen terug te geven.



Dat lukte in zijn optiek: meer dan anderhalf miljoen mensen stonden in het openingsweekend langs de kant. Onderweg had hij de tranen in zijn ogen voelen prikken, vertelde hij in Luik. Daar behaalde hij zege 1.



Zege 2 volgde donderdag, in Troyes, twee dagen na de tumultueuze sprint in Vittel, waarin hij zijn twee belangrijkste concurrenten zag wegvallen. En gisteren kwam daar dus zege drie bij, waarschijnlijk de overwinning met het kleinste verschil uit de Tourhistorie. Het was genoeg om de groene trui terug te pakken: Arnaud Démare werd slechts elfde. Hij had een slechte nacht achter de rug, vertelde een teamgenoot. In het hete hotel van FDJ had de airco het begeven.



Dat het uitdraaide op een fotofinish, lag volgens Kittel aan een inschattingsfout. 'Toen we de bocht om kwamen, dacht ik dat ik nog 200 meter had tot de streep, maar dat bleken er maar 120 meter te zijn. Ik moest hopen dat de deur open ging aan de rechterkant zodat ik daar kon inhalen. Dat gebeurde gelukkig, en het bleek net genoeg te zijn.'