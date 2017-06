5 vragen over de pechspiraal van Verstappen: waarom ging het weer mis met de motor?

Bij Honda weten ze inmiddels niet meer wat ze moeten doen

In 2014 ruilde de autosportklasse de V8-motoren in voor 'groenere' V6-hybridemotoren. Die motorwissel heeft de technologie in de aandrijvingen aanzienlijk ingewikkelder gemaakt. De reguliere verbrandingsmotor in Verstappens auto is aangesloten op onder meer een turbo en twee energieterugwinningssystemen: een systeem dat hitte omzet in vermogen en eentje dat remenergie omzet in snelheid.



Renault won als motorleverancier van Red Bull tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels. Maar het merk heeft sinds de introductie van de hybridemotoren problemen met het bouwen van een betrouwbaar en tegelijk krachtig energieterugwinningssysteem. De Franse autobouwer is niet het enige automerk dat moeite heeft met de koppeling tussen de verbrandingsmotor en het hybridesysteem.



McLaren, een topteam met net zo'n hoog budget als Red Bull (meer dan 300 miljoen euro), heeft met Honda een motorleverancier met bakken aan Formule 1-ervaring. Toch zag het team dit seizoen al tien keer een auto niet de finish halen vanwege de onbetrouwbare aandrijving. Bij Honda weten ze inmiddels niet meer wat ze moeten doen om de motor betrouwbaarder te maken.



Alleen Mercedes lukte het om vanaf 2014 een betrouwbare, competitieve motor te bouwen. Het kleinste ontwikkelingsfoutje in een moderne F1-motor is een garantie voor tal van problemen. De motor van Verstappen is het best te vergelijken met een ketting met ontzettend veel schakels. Een haarscheurtje in een schakel en een uitvalbeurt ligt op de loer. Verstappens ketting zit vol haarscheurtjes.