34.528 kilometer voor een profcontract

'Mensen kennen allemaal de succesverhalen, maar ze weten niet hoe de voetbalwereld in elkaar steekt als je geen Messi of Ronaldo heet. Als het aan mij had gelegen had ik nu niet tegen degradatie gevochten in de tweede divisie van Cyprus. Maar je moet ook realistisch zijn: als dit nodig is om mezelf in de picture te spelen, dan doe ik dat.