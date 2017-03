17-jarige Matthijs de Ligt debuteert in Oranjeselectie

Spoeling onder verdedigers is dun

Selectie Nederlands elftal: Doel: Jasper Cillessen (Barcelona), Michel Vorm (Tottenham Hotspur) en Jeroen Zoet (PSV)



Verdediging: Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Rick Karsdorp (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Ajax), Nick Viergever (Ajax), Joël Veltman (Ajax) en Stefan de Vrij (Lazio),



Middenveld: Davy Klaassen (Ajax), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).



Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Fenerbahce), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Arjen Robben (Bayern München).

Ook voor de 23-jarige Hoedt komt de uitnodiging als een beloning. De stopper verkaste twee seizoenen geleden van AZ naar Lazio Roma en speelt geregeld in de Italiaanse hoofdstad.



Door afmeldingen van Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk is de spoeling onder centrale verdedigers dun bij Oranje. Bondscoach Blind heeft in het centrum achterin verder de beschikking over zoon Daley Blind, Stefan de Vrij, Nick Viergever, Bruno Martins Indi en Joël Veltman.



Ook Wesley Sneijder maakt weer deel uit van de selectie van Oranje. De middenvelder zat niet in de voorselectie omdat hij vorige week nog geblesseerd was. Oranje ontmoet Bulgarije in Sofia voor een duel in de WK-kwalificatie. Italië komt naar Amsterdam voor een vriendschappelijk ontmoeting in de ArenA.