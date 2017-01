'Zonder topper is kracht van het team bepalend'

Oud-tennisprof Paul Haarhuis gaat vanaf dit jaar zowel de Nederlandse tennissers in de Fed Cup (vrouwen) als in de Davis Cup (mannen) begeleiden. Als nieuwe captain van de mannen zal hij de scepsis bij zijn kopman Robin Haase moeten wegnemen. Die vroeg zich in november af of Haarhuis de geschikste kandidaat was om Jan Siemerink op te volgen. 'Gaat het alleen om zijn naam of reputatie? Dan kan ik nog tien ex-spelers noemen.'



Met de vrouwen bereikte Haarhuis in 2016 onverwacht de halve finale van de Fed Cup, waarin Frankrijk net iets sterker bleek.