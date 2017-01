'Waar zijn de donkere periodes uit de clubhistorie in Feyenoord Museum?'

De kunstliefhebbers dachten dat het over voetbal ging en de voetballiefhebbers dachten dat het over kunst ging Wim van Krimpen, oud-museumdirecteur Kunsthal Rotterdam

Van Krimpen weet waar hij over praat als het om Feyenoord gaat: als 29-jarige jongen was hij één van de Rotterdammers die de club de Europacup 1 zag winnen in Milaan. En toen hij in zijn jeugd eens per ongeluk verzeild raakte in supportersrellen, verloor hij een stukje tand. Het werd nooit meer gerepareerd. Zo denkt de gewezen museumdirecteur bij het tandenpoetsen haast nog elke dag aan Feyenoord.



Later, in 1994, organiseerde hij in de Kunsthal de Feyenoord-tentoonstelling 'Geen woorden, maar daden'. Geen onverdeeld succes, moet Van Krimpen toegeven. 'Ik maakte de klassieke inschattingsfout. De kunstliefhebbers dachten dat het over voetbal ging en de voetballiefhebbers dachten dat het over kunst ging. Zo was er weinig belangstelling, maar ik vond het erg leuk om te doen.'



Van Krimpen wordt deze middag rondgeleid door de Feyenoord-medewerkers Cees Zevenbergen en Marijke Edel, verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed van de Rotterdamse club. In het nieuwe museum is minder ruimte dan op de vorige plek in het Maasgebouw. Daardoor is 'een scherpe keuze gemaakt' en zijn er uiteindelijk 200 attributen overgebleven.