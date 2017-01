'Twaalf renners gebruikten motortje in fiets tijdens Tour 2015'

In het huidige wielrennen wordt aandachtig gekeken naar Team Sky

Dan is er nog het verhaal Stefano Varjas, de Hongaars ingenieur die geruisloze motortjes in de as van een fiets of wiel vervaardigt. Hij kwam al eerder in het nieuws door te stellen dat de onderzoeksmethode van de UCI-controleurs met een tablet niet waterdicht is. Varjas beweert in '60 minutes' dat hij in 1988 een aanbod van 2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) heeft gekregen en geaccepteerd voor het plaatsen van een motortje in een fiets. In ruil daarvoor moest hij beloven tien jaar niets met zijn creatie te doen en zich er ook niet over uit te laten.