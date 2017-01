'TJ Flowers' verrast op 5 kilometer, Sven Kramer afwezig

Bloemen was direct na de zege uitzinnig van vreugde. Toen Bergsma was gefinisht en ook diens tegenstander, de Nieuw-Zeelander Peter Michael, niet onder zijn tijd (6.15,84) was gedoken, stormde de 30-jarige Reeuwijker op zijn sportschoenen over het ijs naar de tribune. Daar zaten zijn ouders en zijn zus. Hij dook over de boarding, voor een lange omhelzing. 'Want ik zie mijn ouders natuurlijk niet vaak.'



Bloemen is geen geregelde winnaar. Berlijn was pas zijn tweede grote zege. Hij won eind 2015 in Salt Lake City een wereldbeker op de 10 kilometer. Dat was in een wereldrecordtijd, 12.36,30, 5 seconden sneller dan de oude toptijd van Kramer. De wereld stond even versteld.