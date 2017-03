Zorgen over veiligheid Nederlands tafeltennisteam door rel met Turkije

De eerste wedstrijd tussen Turkije en Nederland is op 11 april. Inzet van de dubbele ontmoeting is een plaats in de hoogste klasse van het EK, de Championships Division. Bij verlies degraderen de Nederlandse vrouwen naar de Challenge Division, de tweede categorie. De eer moet worden gered door Britt Eerland, Li Jie, Kim Vermaas Rianne van Duin.



Sialino: 'Er is veel onduidelijk over de wedstrijd in Istanbul. De precieze speelplek is niet bekend. Ik ben benieuwd hoe ze de veiligheid van bondscoach Elena Timina en de speelsters kunnen garanderen. Ze hebben nog niet gereageerd op vragen van onze kant.'