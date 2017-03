'Subliem': wereldtitel voor Sjinkie Knegt op 500 meter

Krabbende katten

In de jacht naar het goud op de kortste afstanden duelleerden de Europeaan en de twee Aziaten als krabbende katten. Knegt bleek de sterkste van het stel. Hij was gefocust, zocht en vond elk gaatje dat beschikbaar was en kreeg achtduizend mensen op de banken. De race van een dikke veertig seconden (41,22) werd meteen het hoogtepunt van de WK shorttrack in Rotterdam.



Knegt leidt het tussenklassement om de algemene wereldtitel. Hij heeft 39 punten, op vijf punten gevolgd door de Koreaan Sin. De derde plaats is voor de Canadees Girard. Zondag volgen voor het klassement de 1.000 meter en de beslissende superfinale, over 3.000 meter. Twee jaar geleden besliste hij op die laatste afstand de strijd om het wereldkampioenschap in zijn voordeel.



De afstandswereldtitel was de allereerste voor een Nederlander in de shorttrackgeschiedenis sinds 1976. Knegt pakte zelf driemaal WK-zilver, op de 500, de 1.000 en de 1.500 meter. Hij werd wel overall wereldkampioen in 2015 en pakte met de nationale aflossingploeg in 2014 het wereldkampioenschap.